Krátky sumár týždňa

Ako to už býva v časoch korony, aj tento týždeň bolo veselo. Hneď v pondelok sa zmiernili opatrenia. Premiér navrhol, že spievať v kostole je bezpečnejšie ako jesť v reštaurácii, a hoci vírus nesúhlasil, nikto sa ho na to nepýtal.

Otvoriť mohli aj posilky, ale chceli na tom zarobiť (toľká drzosť!) a tak zostali radšej zavreté. Premiér totiž vyrátal, že ak cvičia siedmi hoc aj na ploche výstavnej haly agrokomplexu, vírus sa šíri rýchlejšie ako pri šiestich v garáži. Darmo, šesť je magické číslo a nepozná rozlohu. Cifra šesť sa objavuje aj pri ďalšom údaji z tohto týždňa. Vláda totiž plánuje kúpiť ďalších 16 miliónov antigénových testov, čo pri necelých štyroch miliónoch potrebných na jedno celoplošné testovanie indikuje, že sa máme na čo tešiť (hoci to nie je úplná hlúposť, keďže pri štyroch opakovaniach narastie tretinová senzitivita testu na vyše 80%). Do tretice, slovo "korona" má presne šesť písmen, takže to máme 666 a to už nemôže byť náhoda. Záhada je vyriešená. Žiaden šupinavec, žiadne čínske laboratórium, žiadna americká armáda, ten vírus nám poslal sám diabol, a dokonca nie hocijaký. Taký s čipom v oboch ušiach, čo chytá 5G stereo, na pol jašter, na pol Gates a na pol (to nie je omyl, praví diabli majú tri polovice!) Soros s dvoma miliónmi migrantov na pleci.

Ale späť k veci. Ako sa čakalo, v utorok to žilo najviac. Bol sviatok, lietali sviatočné projektily a vírus sa šíril sviatočným tempom ako na oravských svadbách v auguste. V duchu novembra sa totiž o voľné miesta na JISke prišli pobiť ľudia priamo na námestia. Tombolu o najnovší ventilátor vyhlasoval čestný premiér emeritus, čakajúci na uvedenie do väzobnej siene slávy. Najvernejší mu tam vraj už chladia jeho obľúbenú kolu (žiadnu light, je to tam vraj celkom heavy metal). Kedysi si november nevšimol, bola to nuda a v tombole nič len sloboda. Popri súdruhovi rečnili aj ďalší fajnšmekri, vrátane známeho numerológa, čo má radšej osmičky ako šestky a minule porazil nulitný vírus bromhexinom. V skratke povedali, že sú proti a ak je niekto za, sú aj proti nemu. A Naď povedal, že sú to opice, a potom to celé vymazal. No premiér ho utešil, že to možno predtým ešte stihli odkopírovať Rakúšania.

Zvyšok týždňa už toľko vzrušenia nepriniesol. Vrcholom boli pohovory na šéfa prokuratúry. Kandidátov je dosť, berúc do úvahy fakt, že cesta odtiaľ môže viesť rovno do basy. Odvahu im zjavne uprieť nemožno. Škoda len, že kritériá sú zatiaľ príliš exponované na právo a morálku. Vzhľadom na doterajšie potreby úradu by bolo na mieste, aby sa uchádzačov niekto spýtal, či vedia správne namontovať a hlavne zamaskovať kameru alebo poriadne pozametať. Nuž, zjavne to nikoho nezaujíma. A pritom sa tam doteraz točili samé trháky a zametala sa doslova prvá liga. A napriek tomu je tam bordel. Asi by bolo treba upraviť profil. Tu nepomôže právnik, na ten bordel treba buď dôkladnú upratovačku, alebo rovno exorcistu. Len či by potom chudák nepotreboval ďalšieho, aby z neho vyhnal Trnku.

Hoci je to pre premiéra priorita, v Európe si nás okrem Rakúšanov zatiaľ veľmi nevšimli. Nemali čas. Celé dni riešili najväčší EÚ rozpočet v histórii, vrátane trištvrte bilióna v covid balíku. A stále ho nedoriešili. Orbán s Kaczynskim (myslím skutočného vládcu, nie oficiálneho) ho stopli, lebo radi zakazujú, hlavne Sorosa, univerzity, médiá alebo interupcie, bez ohľadu na zdravie plodu. A keďže im to Brusel zakazovať zakázal, oni mu zakázali rozpočet. Najlepšie by asi bolo zakázať právo veta a urobiť z konsenzu väčšinu, ale to by asi predtým zakázali viacerí. A tak je EÚ síce pomalá, ale aspoň nikomu nepríde nevoľno z vysokej rýchlosti. Nevoľno však asi príde Talianom a Španielom, ak budú musieť ešte dlhšie čakať na peniaze. Na druhej strane, ten konsenzus má čosi do seba. Predstavte si tú stabilitu, keby sa na Slovensku prijímali zákony, len ak by s nimi súhlasil každý jeden občan, alebo aspoň poslanec. A predstavte si, akoby sa americký volebný systém mohol stať ešte absurdnejším, ak by musel víťaz vyhrať vo všetkých 51 štátoch.

Apropos USA a voľby. Trump trpel fatamorgánou ďalší týždeň v rade. Možno sú to trvalé následky po covide. Nebol by prvý, ktorému vírus napadol mozog. Hoci poradie tých dvoch úkazov je u neho extra mätúce. Zdá sa, že sa z neho stal nadšenec kvantovej mechaniky, keďže stále verí, že v jednom z paralelných vesmírov vyhral voľby on a nie Biden. Len škoda, že si ten paralelný pomýlil s tým naším. Putin s Kimom ho teraz musia poriadne štvať. Takí dobrí kamoši a doteraz ho nevedeli naučiť, ako vládnuť večne v tom správnom vesmíre. A pritom volebným komisiám jasne povedal, nech rátajú, až kým to nevyjde naňho a oni to zasa zrátali na Bidena. Keby do toľko vedel narátať, najradšej by si to zrátal sám. No teraz mu to zrátali oni a on odvtedy ráta už len žaloby. Okrem toho mu zostáva čas výlučne na golf, čo zjavne nerešpektujú chlapci z G20, ktorí ho medzi jamkami drzo otravujú s debatami o covide, ktorý on už dávno prekonal a preto sa s ním už nemá prečo zaoberať. Teda niežeby sa ním zaoberal predtým. 20% všetkých svetových prípadov v krajine s ani nie 5% svetovej populácie predsa nie je jeho starosť. Treba to prirovnať k HDP a hneď je to férovejší pomer. Mimochodom, nie je to divné, že práve tá vyspelejšia časť sveta, s kvalitnejším zdravotníctvom, hygienou, prístupom k vzdelaniu a (dez)informáciám, tak mizerne zvláda pandémiu? Človek aby začal konšpirovať, že za určitých extrémnych podmienok nemusí byť demokracia tou najvhodnejšou formou vládnutia. Hups, čo to meliem! Ešte to nebodaj číta Igor a príde na zlé myšlienky.

Ešte čosi z vedy. Od tohto týždňa máme jasnejšie v tom, čo spôsobilo veľké permské vymieranie druhov, v podstate najväčšie v histórii. A nebol to asteroid ako pri dinosauroch. Bolo to omnoho bližšie tomu súčasnému, ktoré sme zahájili my spaľovaním uhlíka. No kým vtedy k tomu bolo treba pár riadnych sopiek, dnes nám na to stačí ignorovanie vedy a pár SUVéčiek. Ale čo máme robiť, keď tak radi jazdíme, lietame a vôbec konzumujeme? Snáď sa nebudeme obmedzovať pre pár medveďov a vnúčat. Ale čo vnúčatá. Podľa posledných odhadov sa otepľuje a naďalej bude otepľovať tak rýchlo, že si budú dôsledky žiaľ "užívať" už naše deti a dokonca aj my samotní. Ale keď už nám bude horúco a sucho, s častými povodňami, ako sa predpovedá pre túto oblasť, aspoň nebudeme musieť za subtrópami nikam cestovať. A hlavne by sme sa mohli dovtedy zbaviť covidu, keďže s vakcínami sa medzičasom našťastie doslova vrece roztrhlo. Asi sa budem opakovať, ale verme, že nám to neprekazí strach z čipovania v duchu toho 5G stereo diabla vyššie.