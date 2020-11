Krátky sumár týždňa (2)

Týždeň sa začal farebne. Richard Levie (a hlavne slobodné a solidárne) srdce šiel po rokoch na križiacku výpravu až kamsi k Dohe a priniesol odtiaľ semafor.

A hoci Saladin už nekládol taký odpor ako kedysi, doma ho čakal Igor I.Hrozný a povedal, že je to cesta do pekla. A to je až kdesi medzi Mongolskom a Trnavou. A tak semafor zhasol ešte skôr, ako ho stihli rozsvietiť. Na Igorovu obhajobu treba povedať, že tentokrát s ním výnimočne súhlasili aj odborníci. Teda vlastne, on súhlasil s nimi. Lebo ak sa deje čosi okolo Igora, tak sa deje Igor s tým a nie ono s Igorom. Veď čo by to už bolo za vec, aby o nej nerozhodoval on, ale ona o ňom? Základné pravidlo znie, že Igor rozhoduje o všetkom, a ak o niečom niekedy nerozhodol, tak len preto, že tak rozhodol.

Na pretras sa opäť dostala aj "atómová zbraň". Hríb z tej prvej síce ešte celkom nesadol, no sklady sú plné a aj hlavice majú svoj dátum spotreby. Len tí ľudia keby viac poslúchali! Človek aby im snáď za tie testy platil. A ešte aj odborníci začali vymýšľať. Vraj ďalšie celoplošné testy treba zvážiť, lebo to odčerpáva sily zdravotníkom. No koľko sily už len treba na krútenie tyčinkou v nose? To aby si Igor robil všetko sám! Je to zasa len zle načasované. Keby korona prišla o pár desaťročí neskôr, stačilo by ho celoplošne naklonovať, a mohol by to všetko vybaviť sám a popritom dávať tlačovku ad infinitum, kde by sa striedal sám so sebou. Medzičasom dilemu rozriešil Richard. Testy totiž kúpiť nestihne a keďže bez testov nedokáže testovať ani sám Igor, otestujú sa všetci neskôr, keď bude treba aj trikrát za sebou. Zapojila sa aj prezidentka a vyzvala na "pokojný a vecný" prístup. Vzhľadom na Igorove kvality, ho vlastne nepriamo vyzvala na demisiu. A možno by mu to aj prospelo. Zasa by mohli byť s Richardom kamoši a ťahať za jeden opozičný koniec. Tie koaličné sú minimálne dva a ešte sa aj poriadne šmýkajú z ruky. Kiež by to bolo také jednoduché a v čakárni by nesedeli krstný otec s vlastnou hlavou, domobranca s vlastným čipom a, s najnižším poradovým číslom, jamky v lícach s vlastnou mafiou.

Medzičasom vo väzobnej cele úradoval hlad. Síce s miernym oneskorením, ale napokon predsa, a zdá sa, že ako najlepší kuchár vie jazyk nielen potešiť, ale aj rozviazať. Alebo je za tým čosi iné? Tak či onak, štátne tajomstvá bývalej štátnej tajomníčky sú od stredy čoraz menej tajomné a čoraz viac bývalé, trocha osobné, trocha štátne, a totálne protištátne. A pritom to bola taká milá "opička". Nuž, časy sa menia, už ani opičky nie sú, čo bývali, a za niektorými sa skrývajú statné gorily. No aby sme ich mohli všetky skryť tam, kam patria, treba nechať opičku spievať až do konca pesničky, nie len po prvý refrén. Ak budeme trpezliví, možno si budeme môcť po Bojniciach a Bratislave otvoriť nový pavilón aj v Leopoldove. Ako som už spomínal, čakáreň je plná a možno by si niektorí mohli to čakanie predĺžiť v celkom inej čakárni. A čaká sa aj u Borisa, lebo celý hárem sa naraz do izby nezmestí. A my ostatní len môžeme čakať, že sa raz aj my dočkáme takého prednostného zaobchádzania. Ale dočkali sa banky. Zrušili im bankový odvod, tak už nebudú trieť biedu.

Svet sa ďalej vracia na svoju pravidelnú orbitu. Potom čo Trump prehral voľby a zažaloval celú krajinu, postupne zisťuje, že prehral voľby a zažaloval celú krajinu, zbytočne. Biden, ktorý to zistil skôr, napriek vyššiemu veku, postupne zostavuje svoj team. S ministrom zahraničných vecí, ktorý v 2003 podporoval americkú pochybnú a hlavne protiprávnu inváziu do Iraku, to síce nebude úplný dream team, no oproti Pompeovým teatrálnym návštevám židovských osád by to mohlo byť predsa mierne zlepšenie. Snáď sa čoskoro zobudíme do nového rána, kedy vláda najsilnejšej svetovej ekonomiky nebude vnímať najväčší a postupne aj najakútnejší problém súčasnosti, akým je globálne otepľovanie, v závislosti od toho, či je prezidentovi práve zima. A možno sa napokon dočká aj Irán a sankcie opäť vystriedajú rokovania. Teda ak dovtedy izraelské tajné služby, ktorý mimochodom na rozdiel od Iránu dohodu o nešírení jadrových zbraní nikdy nepodpísal, nezlikvidujú všetkých iránskych jadrových expertov, viď vraždu Mohsena Fakhrizadeha z tohto piatka.

Pokračujúc v smutnom tóne, ešte pár nepríjemností zo sveta. Situácia v Jemene, spôsobená šesť rokov trvajúcou občianskou vojnou, sa neustále zhoršuje, s prehľadom hájac nemilé prvenstvo najhoršej humanitárnej krízy na svete. Pre dokreslenie, asi 24 miliónov Jemenčanov, čiže asi štyria z piatich, čelí potravinovým nedostatkom a takmer 100 tisícom detí vo veku do 5 rokov, teda množstvo zodpovedajúce takmer polovici detí v rovnakom veku na Slovensku, hrozí riziko smrti v dôsledku hladomoru. "Neďaleko" odtiaľ, do Sýrie, kde sa bojuje pomaly dvakrát toľko, prišiel koronavírus takpovediac zasadiť posledný klinec do rakvy. Kým ľudia žijú sústredení vo vysokých počtoch v polozbúraných barakoch s minimálnou hygienou, vírus si užíva maximálny komfort. Skutočný počet obetí sa však nikdy nedozvieme, keďže sa testuje len symbolicky. Ale najnešťastnejší na svete sú aj tak Slováci, lebo už hrozne dlho nosia rúška a cez víkendy im poškodzujú mozog tyčinkou.

Ešte čosi odľahčujúce na záver, čo by mohlo aspoň trochu zmierniť bôľ tých vyvolených z nás, ktorí ako jediní prekukli systém. Svetový vakcinátor číslo jedna, milovník čipov všetkého druhu, nenávidenia aj závidenia hodný Bill Gates, totiž tento týždeň opäť spadol o priečku nižšie v smutno-smiešnom rebríčku najväčších boháčov planéty. Po Bezosovi z roku 2017 ho po novom predbehol aj Musk. Súčet majetku týchto troch pánov je vyše 400 miliárd dolárov a teda viac ako súhrnný majetok (nie HDP, to by bolo dokonca 4 krát menšie) všetkých občanov Slovenska dohromady. Je to tiež asi ako spoločné ročné HDP sedemdesiatich najslabších ekonomík sveta, s celkovou populáciou takmer 300 miliónov ľudí. Ak vás to vytáča, vedzte, že je tu priestor, aby vás to časom vytáčalo ešte viac. Nožnice sa totiž ďalej otvárajú, akoby chceli prestrihnúť čosi poriadne hrubé. Akurát že strihať asi nikdy nebudú. Kým celosvetové HDP od začiatku pandémie výrazne pokleslo, súhrnný majetok všetkých, čosi vyše dvetisíc, miliardárov sveta narástlo o takmer 30%. Pri všetkej tej biede, aspoň tým miliardárom sa darí lepšie. Človeku od radosti až srdce poskočí!