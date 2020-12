Kto ešte nie je vo väzbe, nech zdvihne ruku (krátky sumár týždňa 3)

Ak by ste chceli spočítať ľudí, ktorí sú vo väzbe, bude ľahšie, ak spočítate tých, čo nie sú, a výsledok odrátate od počtu obyvateľov.

A hlavne rátajte rýchlo. Inak to nemusíte stihnúť, kým tam skončíte sami. Teda samozrejme len, ak ste bývalý policajt (vrátane prezidentov), prokurátor (vrátane špeciálnych aj generálnych), sudca, siskár, politik alebo patríte k známemu druhu najväčších primátov na svete. Myslím tie, o ktorých sa v Kongu točia prírodopisné filmy, na ktoré sa dá pozerať s úsmevom, a u nás nechutné zvukové nahrávky, ktoré sa dajú počúvať len s plačom. A kým u tých prvých vás poteší, ak sa dostanú zo zajatia na slobodu, u tých našich je to presne naopak.

Obvykle začínam sumár týždňa koronou, teraz sa však nedalo. Keď sa gorily začnú presúvať z bytu na Vazovovej do cely v Pezinku, treba si tú chvíľu vychutnať. Hlavne ak ste na ňu museli čakať 15 rokov. A treba im podržať dvere. Najprv podržať, v zmysle otvoriť, aby im nedajbože nič nestálo v ceste. A potom podržať, v zmysle nepustiť, aby už odtiaľ tak skoro nevyliezli. Len či nám v tej base všetko nerozkradnú. A kto ich bude živiť, ak dospelý jedinec za deň zhltne pol letiska a jedny elektrárne?

Tak či onak, policajti zjavne chytili druhý (alebo skôr prvý) dych a predstavte si, začali vyšetrovať. A vyšetrujú tak, až sme zistili (tí, čo to ešte nevedeli), že doteraz nevyšetrovali vôbec. A ak aj vyšetrili, tak založili. A ak nezaložili, tak založil Kováčik. No teraz im celkom zachutilo. Nabrali také tempo, až sa musíme strachovať, či vydržia bežať až do cieľa. A to bude veru treba. Lebo chobotnica mala chápadlá všade a bránila gorily zubami nechtami (hej, tie z rodu bödörus domesticus majú aj nechty). A nikdy neviete, kde sa ešte nejaký pahýľ vynorí.

Teraz čosi veselšie. Mikuláš tento rok nenosil len sladkosti. Nie, nemám na mysli koronu, hoci tú nosil pravdepodobne tiež. Igor ho "ukecal", aby deťom nadelil aj to, na čo v pokoji domova s "plejstejšnami" v ruke tak pohodlne zabudli. Skrátka, čoskoro by sa mohli vrátiť späť do lavíc. Stačí splniť dve podmienky. 1. otestuje sa predtým celá rodina, 2. žiaka prihlásia do súkromnej školy v Trnave, kam chodia aj Igorove deti. Má to logiku. Vírus sa totiž Igora bojí, takže je to tam bezpečné. A ak nie, pošle tam Gröhlinga, nech to vyčistí. Na ministerstve ho už aj tak nepotrebuje, to vedie za neho sám.

Zem sa zatiaľ stále točí, dokonca správnym smerom. Slnko dnes zasa vyšlo na východe (aj keď tam nič nie je). Aspoň na niektoré veci korona nemá dosah, hoci to tak miestami nevyzerá. Ale svitá na lepšie časy. Nové vakcíny rastú ako huby po daždi, len keby záujem o ne bol aspoň polovičný ako ich deklarovaná účinnosť. S tým terajším by sme totiž potrebovali účinnosť kdesi na úrovni 300%. Kým niekto s takou nepríde, budeme trpezlivo čakať.

Pred pár dňami padla ďalšia z obľúbených korona konšpirácií (pre skalných bude samozrejme platná navždy). Teória o tom, ako sa na Slovákoch bude testovať očkovanie proti SARS-Cov-2, bola totiž pravdivá len dovtedy, kým nás nepredbehli Briti (a možno čoskoro polovica sveta). V stredu britský regulátor liečiv ako prvý schválil vakcínu od Pfizeru a na ceste je už prvých 800 tisíc kusov. Tými začnú očkovať už v najbližších dňoch a ďalšie milióny by mali nasledovať ešte do konca roka. Ale pozor! Z milióna ľudí umrie ročne asi 10 tisíc, takže asi 200 za týždeň. Už vidím tie titulky, ako všetkých zabilo očkovanie. Len my "ouce" to zasa nepochopíme.

Ešte čosi z vedy. Tento týždeň išla karta Číňanom. Akoby nestačilo, že zapichli vlajku na Mesiaci, ešte ja zahanbili Google. Zobrali pár laserov a zrkadiel (ak máte nejaké zbytočné doma, môžete tiež vyskúšať) a zostrojili kvantový počítač. A nie hocijaký. Kým pri tom od Googlu sa súčasné superpočítače cítia ako slimák pri Schumacherovi (ešte pred nešťastným pádom), pri tom čínskom sa vraj rovnako cíti ten od Googlu. Vyriešiť problém, na ktorý bolo doteraz treba 2 miliardy rokov (čosi ako pochopiť Igorove myšlienkové pochody), na ňom vraj trvalo len 2 minúty. Zvážte ako vianočný darček. Mohli by ste dotyčnému ušetriť kopec času.