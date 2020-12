Patrí sa poďakovať (krátky sumár týždňa 4)

Pôvodne som chcel napísať štandardný sumár týždňa, ale keďže toľko ľudí usilovne pracuje na tom, aby zmenili môj život, povedal som si, že využijem túto príležitosť, aby som sa im poďakoval.

Priznávam, tento môj komentár asi neurobí "dobrú krv" a možno ešte prispeje k už aj tak veľkej polarizácii (ako sa dnes ľudovo hovorí). No keďže sa zdá, že mnohým akékoľvek férové dohováranie asi aj tak nepomôže, aspoň sa môžem vyrečniť. Okrem toho im niekto musí povedať (teda niežeby som bol prvý), akú záslužnú činnosť robia. A možno to niektorí do budúcna predsa len lepšie zvážia.

Kandidátov je veľa. Tak poďme aspoň k tým najzaslúžilejším.

Ďakujem vám všetkým, čo od začiatku pandémie ignorujete opatrenia alebo si ich upravujete podľa vlastného uváženia, aby ste si čo najmenej museli ukrojiť zo svojho komfortu. Verím, že vianočný večierok stál za to a dobre ste si "zabékali". Snáď ste to s drinkami príliš neprehnali a stihli ste tradičnú nedeľnú slepačiu s rezňom u babičky. Tú budúco-týždňovú vám odloží, keď sa budete vracať z víkendovej lyžovačky s priateľmi. Len aby ste to stihli, lebo Borisovi to už dlho snežiť nemusí a tých pár zvyšných miest ide "na dračku". Nie ste totiž sami. Pandémia rozmaznanosti sa šíri rýchlejšie ako koronavírus.

Ďakujem vám všetkým, bojovníkom za slobodu, čo si chodíte pravidelne trénovať hlasivky na námestia. Snáď sa vždy dobre vykričíte a rúška vám zostanú ako nové, doma vo vitríne. Je milé, že tak horlivo bojujete za slobodu nás všetkých, len škoda, že to má práve opačný efekt. Možno vám to nezapadá do matrixu, no s vírusom sa bojuje inak ako so systémom. Vlastne, vírusu je ten váš systém alebo antisystém celkom ukradnutý. Dokonca aj ten vychýrený bromhexin s vodkou naňho asi zaberá lepšie ako orgie na námestí.

Ďakujem vám všetkým, čo dokážete pochopiť doktorandskú úroveň virológie z dvoch článkov na bádateľovi a s titulom z infektológie ste sa už narodili. Vďaka vám môžeme pokojne zavrieť vysoké školy a vzdelanosť národa tým nijako neutrpí. Termín "odborná verejnosť" sa skráti na "verejnosť" a odborníkov upálime ako Giordana Bruna. Aj tak sú nulitní, aj odborníci, aj školy, aj vírus. Len tomu je to rovnako ukradnuté ako antisystém. Môžete ho prehlásiť za nulitný, a on môže za pár dní prehlásiť za nulitné vaše pľúca alebo mozog, vrátane všetkých vedomostí.

Dúfam, že si všetci ten váš komfort a namyslenosť poriadne užívate. Mali by ste. Lebo my ostatní si vďaka vám užívať ešte dlho nebudeme. Momentálne sa chystáme na netradičné Vianoce. Cigánsku na trhoch sme vymenili za "lepeňáky" v lese (to by aj bola celkom príjemná zmena, keby sme tam už nechodili celý rok), rodinu pri štedrovečernom stole vymeníme za whatsapp a majonézový šalát za ryžu (ak by nám došlo zle, sanitku by sme si asi volali zbytočne). Ak si tieto Vianoce niečo nevymeníme, tak to budú darčeky. Vybaľovať si bude každý v zásade tie vlastné, čo je síce celkom fér, akurát moment prekvapenia a užitočnosť už nebudú, čo bývali.

Ešte k tým sanitkám, alebo skôr k lekárom. Predpokladám, že mnohí z nich by sa k poďakovaniu radi pridali. Určite sa tešia, že sa tak usilovne staráte o to, aby sa počas sviatkov nenudili. Veď prečo by mali byť sviatky pokoja pokojné aj v nemocniciach? Ešte vďačnejší musia byť samotní pacienti. Veď čo už sa vyrovná vianočnej párty na pľúcnej ventilácii? Ale žarty bokom! A vôbec, čo tam po Vianociach! Tu ide ľuďom o život. No žiaľ, niektorí z vás tomu dokonca ani len neuveria, kým neuvidia ľudí umierať na vlastné oči, ako mi nedávno kontroval jeden zapálený diskutér na sociálnej sieti. Jeden z tých samozvaných odborníkov z kategórie pár odstavcov vyššie.

Ospravedlňujem sa za prílišnú štipľavosť a iróniu. Po roku v rúšku sa mi už nechcelo dávať si servítku pred ústa. Tých, ktorí ešte nie sú totálne nulitní, by som rád vyzval, aby sa pridali k nám a začali dodržiavať opatrenia. Priznávam, často sú chaotické (žiaľ, špeciálne poďakovanie by si zaslúžila aj vláda za nezvládnuté riadenie aj komunikáciu, hoci snahu jej uprieť nemožno), no predpokladám, že medzičasom už musí byť každému zodpovednému jasné, ako sa správať, aby minimalizoval možnosť šírenia vírusu. Viem, že to nie je ľahké, no prosím, skúste sa počas sviatkov obmedziť. Ak už nie pre seba alebo pre nás ostatných, tak aspoň pre vašu vlastnú rodinu a priateľov, hlavne tých vo vyššom veku. Presvedčiť sa o existencii vírusu sa dá aj inak ako pri pohľade na trápenie blízkych.

PS: Ak sa na Vianoce neobmedzíte, na Silvestra radšej nestrieľajte žiadne petardy. Ak vám odtrhne prsty, možno vám ich nebude mať kto prišiť.