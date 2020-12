Korona v číslach, ale trochu inak

Včera tritisíc, dnes štyri, zajtra päť. Tradičná ranná matematika. Počet nových prípadov koronavírusu mnohí poznáme lepšie ako vlastné telefónne číslo alebo stav bankového účtu (hoci ten sa dá v čase pandémie ľahko zapamätať).

Pritom sledovanie denných prírastkov pre väčšinu z nás nemá veľkú pridanú hodnotu. Je to ako sledovať vývoj cien akcií na burzách na dennej báze a snažiť sa pritom pochopiť fungovanie finančných trhov. Človek sa v tom rýchlo stratí a hoci možno vidí pár stromov, pohľad na les mu totálne uniká. Ako sa hovorí, niekedy je menej viac. Pre lepšie pochopenie akejkoľvek témy nezaškodí vymeniť kopec detailov za jeden pohľad z vtáčej perspektívy. No nič, neznie to moc presvedčivo. To sa len snažím vás namotivovať na pár ďalších čísel ohľadne korony, ale radšej to nechám tak a prejdem rovno k veci.

Po roku pandémie si môžeme urobiť malú bilanciu.

Celkovo sa vo svete vírusom SARS-CoV-2 nakazilo už čosi vyše 76 miliónov ľudí. Pri populácii kdesi pod 8 miliárd je to približne jeden človek zo sto. Západ alebo tzv. vyspelý svet (vrátane Slovenska) v tejto štatistike doslova valcuje zvyšok sveta. Kým Európa a USA, spolu s niečo vyše miliardou obyvateľov, tvoria len necelú jednu sedminu svetovej populácie, na počte nakazených sa podieľajú viac ako polovicou. Čiastočne môže byť tento nepomer spôsobený aj vyššou mierou testovania, no tá ho sama o sebe vysvetliť nedokáže. Naša neochota vzdať sa komfortu a slabá disciplína tiež zohrávajú svoje.

K tomu ešte jedno zarážajúce porovnanie. V celej Ázii, kde žije takmer 4,5 miliardy ľudí (takmer 60% svetovej populácie) a kde sa vírus objavil ako prvý, zaznamenali len o trochu viac infikovaných ako v Spojených Štátoch, krajine s 330 miliónmi obyvateľov! A Európa so svojimi 3/4 miliardy obrovskú Áziu zatiaľ žiaľ s prehľadom poráža.

Na Slovensku sa po prepočítaní na obyvateľa zatiaľ nakazili takmer 3% populácie (berúc do úvahy len potvrdené prípady, tak ako všade inde), takže asi trikrát toľko ako celkovo vo svete. Tým Slovensko dosahuje podobne neblahý celoeurópsky priemer, ktorý sme ešte počas prvej vlny s obrovskou rezervou podliezali. Mimochodom, okrem pár menších krajín s populáciou pod jeden milión, celosvetovú štatistiku nakazenosti vytrvalo vedú Česi, s takmer 6% nakazených, čím dokonca prekonali aj chronicky kovidovské krajiny ako sú USA či Belgicko.

Samozrejme, kopa ľudí COVID prekonala bez toho, aby boli zaregistrovaní v oficiálnych štatistikách. Rôzne štúdie naznačujú, že počet skutočne chorých s najväčšou pravdepodobnosťou niekoľkonásobne presahuje potvrdené prípady, s priemerom okolo 6-násobku. To by znamenalo, že sa u nás nakazilo už takmer 20% populácie. Podobný scenár naznačujú aj antigénové testy, ktoré majú v posledných dňoch pozitivitu kdesi okolo 6% až 7%. Ak naozaj odhalia len každého tretieho či maximálne druhého, mohol by sa aktuálny počet nakazených pohybovať kdesi medzi 10% a 20%. A to na tie antigénové zďaleka nechodia väčšinou len podozrivé prípady, ako je to v prípade PCR.

Aj obete sa už počítajú v miliónoch. Na celom svete doposiaľ na ochorenie COVID-19 zomrelo takmer 1,7 milióna ľudí. To znamená smrtnosť čosi vyše 2%. Ak to však očistíme o aktívne prípady, ktorých je momentálne čosi vyše 20 miliónov, dostaneme sa na približne 3%. A kým napríklad USA sa v tomto ohľade pohybujú kdesi okolo celosvetového priemeru, Európa žiaľ aj v tomto vyniká, so smrtnosťou (očistenou o aktívne prípady) kdesi medzi 4% až 5%. Je to najmä kvôli "ťahúňom" ako Taliansko, kde zomrelo viac ako 6% nakazených.

V tomto parametri sa zatiaľ Slovensku našťastie pomerne darí. S približne 1500 obeťami z už uzavretých čosi vyše 100 tisíc prípadov sa dostávame na 1,5%, teda asi polovicu celosvetového priemeru. Pre porovnanie, smrtnosť sezónnej chrípky sa pohybuje kdesi medzi 0,1% až 0,2%, takže COVID-19 je asi desaťkrát smrteľnejší (samozrejme pri započítaní nepotvrdených prípadov by bola smrtnosť výrazne nižšia, no tie sa nezapočítavajú ani pri iných ochoreniach). Okrem toho má žiaľ smrtnosť COVIDu potenciál narastať, hlavne pri možnom väčšom nápore na zdravotný systém a tiež pri pohľade na čísla z iných krajín. SARS (1) či MERS, ktorý zabil tretinu nakazených, to však našťastie (dúfajme) nikdy nebude.

Na Slovensku ročne zomrie niečo medzi 50 a 55 tisíc ľudí. Popritom sa môže zdať 1500 obetí (pri aktuálnych denných prírastkoch do konca roka určite cez 2 tisíc) na COVID-19 ako pomerne malé číslo. Ak však zvážime, že sa u nás pandémia poriadne rozbehla len pred pár týždňami, nie sú to zanedbateľné počty. Aktuálnych okolo 70 obetí denne zvyšuje bežný denný počet zomrelých o takmer 50% (to musia pohrebné služby poriadne cítiť!). To znamená, že momentálne na COVID-19 na Slovensku denne umiera asi dvakrát toľko ľudí ako na rakovinu. Pandémia (a opatrenia s ňou spojené) žiaľ zároveň zhoršuje zdravotnú starostlivosť a prevenciu vo vzťahu k iným ochoreniam a tak zvyšuje počet obetí aj nepriamo.

Aké sú vyhliadky?

Momentálne sa vírusu darí najviac ako kedykoľvek predtým, a to nielen u nás, ale celkovo vo svete. Kým v prvej vlne sa svet nedostal cez 100 tisíc nových prípadov denne, teraz sú denné prírastky cez 700 tisíc a po sviatočnej sezóne sme na najlepšej ceste prekonať nelichotivý milión. U nás máme po novom roku tiež potenciál lámať rekordy, hlavne ak mnohí nafúknu svoju bublinu až po tetu z druhého kolena alebo budú rovno fúkať bublifuk. Kiežby by sme chránili aspoň tých najstarších. Viac ako 80% obetí je nad 60 rokov, pričom majú v prípade infekcie asi päťdesiat krát vyššiu šancu úmrtia ako mladí do 40.

Ukončiť trápenie by mohla vakcína, no hoci sa v niektorých krajinách už očkuje, nebude to zrovna "rýchlovka" a musíme sa pripraviť ešte minimálne na pár ďalších mesiacov. A to je ešte stále vo hviezdach, koľkí sa vôbec budú ochotní nechať zaočkovať. Prieskumy stále naznačujú, že asi len každý štvrtý maximálne tretí, a to by sme pritom potrebovali aspoň dvakrát toľko. No pri doterajšej premorenosti nám možno napokon bude stačiť aj o čosi menej ako polovica, keďže značná časť populácie chorobu zjavne rovno prekoná takpovediac "na divoko".