Kam nás tá ignorancia dovedie?

Nedávno som už o tom písal tu. A hoci na tých, ktorých sa to týka najviac, to má vplyv asi niekde medzi nulou a pokojovou hmotnosťou fotónu, aspoň sa trocha vyrečním.

A možno si opäť niektorí z vás povedia, že nie sú sami a že niekto iný zdieľa ich názor a hnev. Pri všetkej tej biede, aj to je lepšie ako nič. Ale teraz k veci.

Neviem ako u vás, ale tu u nás, na najväčšom sídlisku na Slovensku, sa vianočná pohoda zjavne prejavuje nielen kaprom vo vani, popoluškou a blikajúcimi žiarovkami v oknách. Žiaľ ruka v ruke s ňou (hoci možno to s ňou vôbec nesúvisí a vlastne to ani nie je dôležité) sa znižuje už aj tak mizerná ochota nechať si svoju osobnú slobodu narušiť niečím tak neznesiteľným ako je rúško. A pritom by človek čakal, že s klesajúcimi teplotami v ňom aj zarytí odporcovia nájdu nejakú pridanú hodnotu.

Niežeby som to vkuse rátal, ale v posledných dňoch to odhadujem asi tak "pol na pol" a napríklad v prípade bežcov, ktorí tak moc dbajú o svoje zdravie (žiaľ menej o zdravie nás ostatných), by ste museli na jedno rúško narátať aspoň desiatich (zato vás radi počastujú svojim hlbokým výdychom). Skrátka, s hrdinami, bojovníkmi proti systému alebo možno len za svoj vlastný komfort, o ktorých už aj tak nebola núdza, sa teraz doslova vrece roztrhlo. A možno si len po svojom interpretujú kresťanské, v čase Vianoc ešte aktuálnejšie, "miluj blížneho svojho" v zmysle "podeľ sa s blížnym svojím", či už o chlieb alebo o vírus.

Nechcem si ani len predstaviť, do akých veľkostí títo hrdinovia nafúkli svoje vianočné (alebo lyžiarske) bubliny a s koľkými blížnymi alebo menej blížnymi sa rozhodli podeliť nielen o darčeky. Iste, pre väčšinu sa to možno skončí bez následkov (a budú sa tak môcť aj v novom roku hrdiť ďalej), no pri aktuálnych číslach bude možno každá desiata bublina toxická. Desím sa ako v januári začnú praskať a zamoria tou toxicitou celú krajinu a hlavne už aj tak kolabujúce nemocnice. Koľkí starí rodičia na ventilátoroch budú môcť na diaľku ďakovať svojim hrdinským vnukom, ako im počas sviatkov prišli z blízka prejaviť svoju lásku a (ne)zodpovednosť?

Iste, aj vláda to totálne "odflákla" a napokon aj napriek varovaniam odborníkov uprednostnila alibizmus. Spustila síce lockdown, ale len taký nepodarený hybrid, ktorý síce zasadil ranu z milosti niekoľkým preživším firmám, no proti šíreniu vírusu bude zrejme asi tak účinný ako bromhexin s vodkou. Igor síce mesiace opakoval, že sloboda bez zodpovednosti vedie k anarchii, no napokon, možno z recesie, možno, aby si ten výrok overil v praxi, zobral bublifuk a rozfúkal slobodu medzi nie zrovna zodpovedných občanov. Tí mu síce mohli ukázať, že dokážu byť zodpovední aj bez príkazov, ale zdá sa, že radšej odhodili rúška a vrhli sa súťažiť o najväčšiu bublinu republiky.

A keďže sa veľkosť bublín len ťažko kontroluje, nekontroluje sa radšej vôbec. S rúškami by to bolo ľahšie, no ani to sa žiaľ nerieši. Ale keby aj, čo to o nás vlastne vypovedá? To sme naozaj takí sebci a ignoranti, že dokážeme urobiť niečo pre spoločné blaho len pod hrozbou trestu? To sa máme naozaj tak radi, že sa ani trochu neobetujeme pre dobro ostatných? To máme naozaj tak málo sebareflexie, že kritizujeme vládu a iných a pritom si to sami kazíme? Kedy prestaneme demokraciu zužovať na voľby, slobodu na neobmedzený komfort a začneme sa správať zodpovedne?

Pár odpovedí na niektoré z možných výhrad. Áno viem, že ma rúško plne neochráni, ale chránim ním hlavne ostatných a ak ho nosí každý, chránime sa tým navzájom. Štúdie ukazujú, že nosenie rúšok znižuje šírenie vírusu približne o polovicu. Áno, aj s rúškom sa dá behať. Sám to robím a ešte som sa nezadusil. Jeden lekár v Británii s rúškom zabehol maratón, aby demonštroval, že sa to dá. Áno, uvedomujem si, že ľudia nezomierajú len na covid, ale napríklad aj na rakovinu a žiaľ aj kvôli aktuálnej situácii pravdepodobne v ešte väčšom počte než zvyčajne. Je to smutné, ale rakovine nemôžem predísť tým, že sa s niekým nestretnem alebo že si skrátka prekryjem ústa a nos. Tak prečo sa trocha neobmedziť a zabrániť tak ďalším zbytočným úmrtiam?