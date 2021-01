Trocha pokory by nám nezaškodilo

Nestačím sa čudovať. Dnes má azda každý vo všetkom jasno. Kto má vôbec ešte "gule" priznať, že niečo nevie? Že si v niečom nie je istý? Že nie je odborník na všetko? Že nemá dostatok informácií, aby mohol urobiť jasný záver?

Chápem, že ľudský mozog je nastavený tak, že chce mať na všetko jasné odpovede. Premenné či neznáme v zásade neznáša a ak je niečo nejasné, vždy sa to snaží nejako vysvetliť a zaplátať každú dieru. To by bolo v zásade celkom fajn (v podstate nás to počas celej evolúcie posúva vpred v poznaní), ak by to bolo plátanie s dostatočnou pokorou a sebareflexiou. Ale na čo sa namáhať s poctivým štúdiom danej problematiky, s porovnávaním argumentov z viacerých strán, s kladením si otázok, s používaním logiky a hlavne s priznaním si, že odpoveď aj napriek dlhšiemu bádaniu stále nemusí byť jednoznačná?

Omnoho ľahšie je siahnuť po prvom vysvetlení, ktoré zapadá do môjho svetonázoru, a potom už len spokojne masturbovať nad svojou zdanlivou genialitou a nadradenosťou. Veď ovečky to možno tiež raz pochopia a keby aj nie, o to lepšie, aspoň sa budem mať aj naďalej na koho pozerať zhora. Otázku, prečo som geniálny práve ja a mnohí ďalší sa len slepo tlačia kdesi dole v košiari, bez ohľadu na vzdelanie, si novodobí géniovia zjavne nekladú. Veď načo zaťažovať geniálnu myseľ takými kacírskymi otázkami!

A hoci v tejto disciplíne doslova valcujú, nemám na mysli len tradičných hoaxerov. Sú momenty, kedy si systém a antisystém môžu pokojne podať ruky. Oba vedia byť značne dogmatické, oba si uzurpujú právo na pravdu a ktokoľvek sa od ich svetonázoru odchyľuje, je buď hoaxer alebo ovca. Veď len skúste v súčasnej napätej atmosfére položiť akúkoľvek otázku, či sú niektoré opatrenia proti COVIDu naozaj účinné alebo či sú všetky nejasnosti okolo smrti bývalého policajného prezidenta dostatočne zodpovedané. Antisystém vás bude milovať a systém vás rýchlo zaradí k hoaxerom.

Bojím sa aj pomyslieť na to, kam nás táto atmosféra, kde má pomaly každý patent na rozum, kde sa všetko politizuje, kde krik laikov neustále prehlušuje šepot odborníkov, privedie. Z antisystému sa môže ľahko stať systém a tí, čo sa dnes len tvária na kritické myslenie, môžu rovnako slepo zobať z ruky svojim budúcim "fuehrerom", akurát že s hrozivejšími následkami. A to nemám na mysli len Slovensko. Pandémia oživila tie najprimitívnejšie pudy a rozdeľuje spoločnosť na celom svete. Už dávno nemá vplyv len na naše fyzické zdravie a kto vie, čo nám ešte všetko nadelí.

Alebo čo si nadelíme my sami tým, ako ju nezvládame. A to nielen po zdravotnej stránke. Čo keby sme začali každý od seba a snažili sa byť aspoň trochu pokornejší a nerobili vo všetkom unáhlené závery?