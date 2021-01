Premiérova tvrdá hlava

Nech už je ten náš premiér, aký chce, jedno sa mu musí nechať: hlavu má veru poriadne tvrdú. Ale nie tak hocijako, že by s ňou prerazil povedzme len nejakú trápnu dosku alebo tehlu. Toto je úplne iný kaliber.

Pri väčšom náprahu by kľudne povolil aj konzervačný kryt na Černobyle a keby sa pri kopaní Braniska náhodou zadrhla fréza, pokojne by ju mohol nahradiť. Pravdepodobne by si pritom ani len lak neoškrel. Skrátka, ak ste si doteraz mysleli, že najtvrdší prírodný materiál je diamant, zabudnite nato! Tvrdosť premiérovej lebečnej kosti sa má k diamantu asi ako diamant k páperovému vankúšu. Vedci, čo roky hľadajú najtvrdší materiál, si môžu hlavy trieskať, že ich tá jeho hlava nepadla skôr.

No kým premiér sa v rade na tvrdosť hlavy otočil hneď niekoľkokrát, v rade na mozgovú kôru sa dlho nezdržal a rady na sebareflexiu, toleranciu či schopnosť počúvať a dohodnúť sa pre istotu na kilometer obišiel. Ideálne vlastnosti na vyhadzovača pred nočným barom (pri všetkej úcte k tým skutočným), o kúsok menej vhodné na premiéra. A tak sa stal premiérom. A tak sa mu pritom úžasne darí.

Ešteže má aspoň kopec odvahy. Určite dostatok nato, aby sa ako laik s ukradnutým diplomom postavil na odpor väčšine odborníkov, ktorí si tú radu na mozgovú kôru poctivo odstáli (a roky si ju poctivo pestujú), kým sa on zbytočne naháňal za tvrdosťou. Ale veď on im ešte ukáže! Ak ho budú ešte dlho dráždiť, napíše (alebo nadiktuje) tú diplomovku kľudne aj druhý krát (možno dokonca celkom sám a možno si ju tentoraz aj prečíta). Tému mu môžu pokojne vybrať, aj tak je odborník na všetky.

Ak by mu náhodou niekto aj tak neveril, rád mu vysvetlí niektoré zo svojich nedávnych objavov, napríklad, že desatina je viac ako pätina. A ak by náhodou nebola, rád ju k tomu dobrovoľne prinúti, má v tom dobrú prax. Ešte aj tie čísla mu idú na nervy. Nie a nie sa podriadiť. Z nejakého dôvodu im je tá jeho tvrdosť celkom ukradnutá.

Ale okrem toho, že tento náš večný študent rád diktuje diplomovky a ohýba čísla sankciami, omnoho radšej testuje. A najlepšie naraz, všetkých a všade, alebo celoplošne, alebo tak nejako. Ak by na to nebol vhodný termín, určite by to testovanie po ňom aj pomenovali.

Na druhej strane, je to celkom férové. Veď keď už testujem, tak všetkých. Prečo by sa tomu mal niekto vyhýbať? Že sa doteraz poctivo izoloval a bojí sa, že sa nakazí? Že zdravotníci sú už unavení a nemajú na to energiu? Že niekde je to horšie ako niekde inde a že to treba rozlišovať? Samé výhovorky! Premiér to povedal jasne, tak čo zasa všetci špekulujú! Keď raz kosím, tak všade! Čo ma potom, či je to trávnik alebo asfalt. Čo ma potom, či ručnou alebo elektrickou! Tvrďasi sa nepýtajú, tvrďasi kosia a basta.

S plnou hlavou testov si premiér ani nevšimol, že očkujeme. Teda vlastne ani moc neočkujeme. Len ak vyjde čas, odbehnúc od ventilátora, alebo testovacieho miesta. A ak aj, tak najmä okoloidúce ex-tenistky a iných ex-otov. Zatiaľ stíhame asi 7 tisíc denne, takže dve tretiny populácie by sme mohli mať niekedy v lete budúceho roka. Ale načo sa ponáhľať? Prečo sa snažiť vírus poraziť, keď ho môžeme radšej donekonečna testovať.

Hoci, možno by tu bola cesta. Treba nechať nielen testy ale aj vakcíny zaobstarať nejakou premiérovi blízkou trnavskou firmou a možno bude s rovnakým zápalom sám vrážať ihly do ramien stovkám seniorov denne (či už kedysi hrali tenis alebo nie). Ale hlavne by mal konečne začať robiť čokoľvek iné a dôležité rozhodnutia nechať na ľudí, ktorí tomu rozumejú. Bolo by fajn, keby sme na jeho tvrdohlavosť a neschopnosť nemuseli všetci doplácať.