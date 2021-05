Ministerstvo pohrebníctva

Viem, zbytočne emotívny názov. V Orwellovskom newspeaku sa napríklad ministerstvo mieru zaoberalo vojnou, či ministerstvo pravdy lžami. Podobne sa aj to naše súčasné ministerstvo zdravotníctva zaoberá skôr pohrebmi ako zdravím.

Aby sme to upresnili. Ono sa tými pohrebmi ani nie tak priamo zaoberá, ako ich počet kvôli vlastnej neschopnosti nepriamo a hlavne zbytočne zvyšuje. Priznám sa, nemám rád takéto extrémne formulácie, ale táto súčasnú situáciu žiaľ pomerne dobre vystihuje. Čísla hovoria jasne, bez ohľadu nato, či na ministerstve vedia alebo nevedia počítať.

Pravdepodobnosť vzniku krvných zrazenín a nimi spôsobeného úmrtia po zaočkovaní vakcínou Vaxzevria od Oxford/AstraZeneca je niekde okolo jedna k miliónu. Pravdepodobnosť nákazy COVIDom-19 a ním spôsobeného úmrtia v časovom intervale s porovnateľnou dĺžkou (dva týždne) je aj pri súčasných nižších číslach nakazených (!) takmer stokrát vyššia. K tejto téme sa toho už čo to popísalo, napríklad tu.

Ešte raz v skratke a v absolútnych číslach. Z milióna zaočkovaných do dvoch týždňov zomrie približne jeden na následky krvných zrazenín. Z rovnakého počtu nezaočkovaných za rovnaký čas zomrie približne 80 ľudí na následky COVIDu. Sú to samozrejme priemerné čísla, naprieč celou vekovou štruktúrou. U mladších ročníkov bude ten pomer menej výrazný, ale stále v prospech vakcíny. Okrem toho je rovnako záhadou, prečo sa vlastne na Slovensku staršie ročníky AstraZenecou vôbec neočkujú? Zasa raz sme sa rozhodli ísť vlastnou cestou bez akéhokoľvek vedeckého základu.

Ale späť k téme. Pozastavením očkovania jednou z vakcín sa ministerstvo zjavne rozhodlo, že bude každým dňom zbytočne zvyšovať počet (budúcich) úmrtí. Má to jasnú logiku: Môže nato niekto umrieť, tak to musíme zakázať. Že bez toho umrie výrazne viac ľudí, zjavne nehrá rolu. Ale buďme konzistentní. Podľa tejto logiky by sme napríklad mali okamžite zavrieť všetky nemocnice, keďže môžete zomrieť na vedľajšie účinky pobytu v ktorejkoľvek z nich, v dôsledku chýb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

A prečo sa zastaviť pri nemocniciach? V princípe treba zakázať akúkoľvek činnosť, pri ktorej hrozí možnosť úmrtia. Napríklad také fajčenie. Na rakovinu pľúc umrú na Slovensku denne približne piati ľudia a z toho u štyroch sa odhaduje súvislosť ochorenia s fajčením. K rakovine hrubého čreva a stravovacím návykom sa radšej ani nevyjadrujme. Cigarety, zakázané. Údeniny, zakázané.

A čo taká jazda autom. Na Slovensku zahynie na následky autonehôd vyše 200 ľudí ročne. To je takmer jeden mŕtvy na milión obyvateľov týždenne, podobne ako pri AstraZenece (ak by sme dokázali tak rýchlo očkovať). Jazdíte autom alebo chodíte cez cestu či popri nej? Je to akoby ste si pravidelne každý týždeň nechali pichnúť vektorovú vakcínu proti COVIDu. Ale nebojte sa, štát Vás v tom riziku dlho nenechá. Aj takéto excesy sa azda po najbližšej smrteľnej nehode (to by malo byť tak maximálne do týždňa) zakážu a už budeme opäť všetci v bezpečí.

Kantovský princíp (neobetuj život človeka ani za cenu mnohých ďalších) je pri pandémii, a často aj mimo nej, dosť na nič, ak chceme znižovať počet úmrtí v spoločnosti. V tomto evidentne víťazí utilitarizmus. My si tu totiž nevyberáme medzi tým, či budeme všetci žiť alebo niekto z nás umrie. Vždy niekto umrie. Ide len o to, koľkí. Každé jedno úmrtie je samozrejme tragédiou jednotlivca a jeho blízkych, no prečo si vedome vybrať tých tragédií desať alebo sto namiesto jednej? Odpovede treba hľadať na adrese ministerstva pohrebníctva. Tam v tom majú zjavne jasno.